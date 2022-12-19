Нарышкин рассказал о намерении Запада ускорить создание новых систем вооружений

Страны Запада, скорее всего, в ближайшее время начнут форсировать разработку нового вооружения, в том числе биологического и химического характера. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала «Разведчик», которая была опубликована на сайте СВР 19 декабря.

«Не стоит, впрочем, рассчитывать, что США и их союзники добровольно признают поражение и начнут равноправный конструктивный диалог о будущем мироустройстве. Напротив, ожидается, что коллективный Запад активизирует разработки новейших систем вооружений, форсирует проведение исследований в сфере создания биологического, генетического и другого оружия», — отметил он.

Ранее, 13 декабря, военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями» сообщил о том, что США пытаются догнать Россию в области гиперзвукового оружия воздушного базирования. Он добавил, что, вероятно, в следующем году испытания ракеты AGM-183 ARRW, которые сейчас проводят в США, закончатся и Вашингтон начнет ее развертывание.

До этого, 26 ноября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил о том, что Россия обеспокоена испытаниями Пентагона на Украине токсичных веществ на военных. По его словам, Пентагон реализовывает на Украине военно-биологические программы. Кроме того, анализ обнаруженных в украинских биолабораториях документов показал, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от российских границ.

Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, в марте. По данным ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.