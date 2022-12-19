В Минске стартовали переговоры Путина и Лукашенко

В Минске начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча началась в широком составе.

Самолет президента РФ несколько часов назад приземлился в аэропорту Минска. Там Владимира Путина встречал лично Александр Лукашенко. Переговоры лидеров двух стран начались уже по дороге в белорусскую столицу, куда они направились в одной машине. В Белоруссию российский президент прибыл впервые за три года.

В Минск также прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Главной темой встречи, как отмечал Лукашенко незадолго до ее начала, станет экономика. По его словам, Белоруссия рассчитывает в 2023 году на равные с Россией цены на газ и планирует обсудить этот вопрос в Минске. Кроме того, главы государств намерены затронуть региональные и международные проблемы, а также военные аспекты.

О запланированных на 19 декабря переговорах лидеров в Минске изначально сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Предполагается, что после обсуждения основных социально-экономических вопросов лидеры продолжат общение в формате «один на один». Позднее по итогам переговоров будут сделаны заявления и главы стран ответят на вопросы представителей СМИ.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

Ранее, 7 декабря, государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).