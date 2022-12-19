Замглавы «Ростеха» Артяков: Россия нарастила производство ракетных комплексов «Искандер»

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в понедельник, 19 декабря, сообщил, что Россия нарастила производство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Артяков не назвал точного количества поставляемых вооружений, но уточнил, что корпорация увеличила поставки образцов вооружения в зону спецоперации в десятки раз, по некоторым позициям объем увеличен в сотни раз.

Уточняется, что речь идет о различных боеприпасах, в частности к реактивной системе залпового огня (РСЗО), а также бронетехнике и высокоточных комплексах.

«Высокоточные комплексы сегодня работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры на другой территории, это наш знаменитый «Искандер». Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надежно», — сказал Артяков в беседе с ТАСС.

Спросом пользуется вся линейка танковой техники, в том числе Т-90 и Т-80, БМП-3, добавил он.

На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что расчеты комплексов «Искандер» Западного военного округа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации.

В начале ноября «Известия» показали кадры работы «Искандера-М» в зоне спецоперации. Отмечалось, что данные ракеты умеют маневрировать, корректировать заданный маршрут, обманывать противовоздушную оборону (ПВО) противника.

В сентябре российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Искандер» по 28-й мотопехотной бригаде ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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