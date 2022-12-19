На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом 19 декабря сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 16:45 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.

О том, что движение будет приостановлено сообщалось 16 декабря. Предполагалось, что мост закроют с 13:00 до 18:00, однако работы завершились раньше.

Ранее, 7 декабря, вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что специалисты начали ремонтные работы на левой автомобильной части Крымского моста. Кроме того, он распорядился усилить меры досмотра автомобилей для того, чтобы уменьшить период ожидания разрешения на проезд для водителей.

До этого, 5 декабря, была открыто движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета. Президент России Владимир Путин посетил объект, а также лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе.

В середине ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уведомил об установке еще одного пролета на автомобильной части Крымского моста. По словам Хуснуллина, работы идут четко по графику.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.