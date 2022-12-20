Алиментарное решение

Пленум Верховного суда дал крайне необходимое разъяснение о том, когда наступает уголовная ответственность для неплательщиков алиментов. Сейчас суды по-разному подходят к применению наказания и видят разные основания для освобождения неплательщиков от ответственности. Поэтому позиция ВС должна защитить права несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей на получение алиментов.

По данным Федеральной службы судебных приставов, размер задолженности по алиментам в России на сегодняшний день превысил 156 млрд рублей. Это огромная цифра. Такое денежное содержание недополучила самая уязвимая часть нашего общества, обладающая этим правом — в силу судебного акта или соглашения сторон.

Для борьбы с неплательщиками уже предусмотрена административная и уголовная ответственность. Хотя это и исключительная мера реагирования государства на неисполнение алиментных обязательств, используется она часто. Только за первое полугодие 2022 года по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей) осуждено 23 тыс. человек, а за весь 2021 год — 47 тыс.

Разъяснение Верховного суда содержит положения, которые при правильном применении могут помочь стабилизировать процесс выплаты алиментов и призвать к более серьезному отношению алиментщиков к своим обязательствам. Что же поменялось?

Ранее предполагалось, что для привлечения к ответственности необходимо, чтобы человек вообще не платил алименты. Теперь же Пленум разъясняет, что привлечь к уголовной ответственности можно и в случаях частичной оплаты — с учетом характера, степени общественной опасности содеянного, а также обстоятельств каждого конкретного дела.

Такая позиция обоснованна: она не позволяет должникам выплачивать сумму алиментов небольшими частями «по своему усмотрению» и за счет этого избегать уголовной ответственности.

Подход Верховного суда может повлиять и на практику рассмотрения дел по искам о лишении родительских прав. Именно злостное уклонение от уплаты алиментов является одним из оснований для лишения родительских прав, предусмотренных ст. 69 Семейного кодекса РФ. И о злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетельствовать в том числе привлечение родителя к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего.

Часто плательщики алиментов самостоятельно изменяют способ исполнения своей обязанности. Например, вместо денежных выплат приобретают продукты питания, лекарства, вещи, оплачивают транспортные расходы, отдых, спортивные секции для своих детей и так далее. С одной стороны, это уменьшает риски нецелевого расходования денежных средств, позволяет плательщикам алиментов участвовать в принятии решений о воспитании, лечении, образовании ребенка.

Но с другой стороны, эти обстоятельства не должны освобождать человека от обязанности платить алименты в полном объеме так, как установил суд или как указано в алиментном соглашении. Это важно, поскольку человек заинтересован в получении алиментов в том размере и том порядке, который был установлен, это позволяет ему планировать расходы.

Безусловно, суд, когда будет принимать решение о наличии или отсутствии преступления, будет смотреть на факт участия в содержании детей путем оплаты их текущих расходов. Но теперь прямым основанием для освобождения от ответственности это не станет.

При этом разъяснение Верховного суда защищает и права самих плательщиков алиментов. В нем говорится, что при привлечении к уголовной ответственности суд должен устанавливать причины, по которым плательщик уклонился от исполнения возложенной на него обязанности. Если причина уважительная, состав преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, не образуется. Суды при оценке «уважительности» причины будут смотреть на конкретные обстоятельства дела, в том числе на материальное и семейное положение должника.

Полагаю, что привлечение к ответственности не должно являться самоцелью. Это принудительная, исключительная мера, к которой прибегает государство для обеспечения содержанием нуждающихся в нем. Если такое содержание получено, то необходимость в применении механизма ответственности отпадает. В законодательстве уже было положение о том, что если долг полностью выплачен, должник освобождается от ответственности.

Но иногда человек не хочет быть привлеченным к ответственности и готов погасить задолженность, но достаточной суммы для этого нет. В таком случае, как следует из разъяснений, он сможет обратиться к своим родственникам, друзьям или иным лицам с просьбой исполнить эту обязанность за него. При этом человек не освобождается от возврата выплаченных третьими лицами денежных средств, поэтому такое возможно только с согласия должника. Вопросы возврата денег будут решаться уже между должником и третьими лицами.

Также Пленум Верховного суда обращает внимание на возможность примирения с потерпевшим и, как следствие, освобождение должника от ответственности. Способы заглаживания вреда и размер его возмещения определяют сами потерпевшие (на содержание которых платят алименты) или их законные представители.

Поэтому разъяснение, направленное на минимизацию рисков уголовной ответственности, выгодно обеим сторонам. Оно способствует исполнению алиментных обязательств перед получателем алиментов, а плательщику позволяет избежать негативных последствий уголовного преследования.

Автор — адвокат, старший юрист практики семейного права BGP Litigation

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