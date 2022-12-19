Свыше 1 тыс. российских туристов уже возвращены из Египта

Более 1 тыс. российских туристов уже возвращены из Египта. Об этом 19 декабря заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором Tez Tour. По данным туроператора, уже более 1 тыс. человек вывезены, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием» — сказал он журналистам.

Замминистра добавил, что Минэкономразвития планирует провести стратегические сессии с туроператорами для выработки единого алгоритма реагирования в подобных ситуациях.

Ранее в этот день стало известно, что авиакомпания iFly начала вывозить своих застрявших в Египте пассажиров на рейсах Red Wings. 17–18 декабря удалось доставить в Россию как минимум 880 человек.

«Известия» пообщались с возвратившимися на родину россиянами. Они отметили, что туроператор сделал всё, чтобы минимизировать возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. Однако перенос и ожидание рейсов вызвали определенный дискомфорт.

iFly с 15 декабря отменила и перенесла все свои рейсы из-за ограничений для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, которая потребовала от авиакомпании предоставления иностранного страхового сертификата, который, в свою очередь, невозможно получить из-за антироссийских санкций.

В связи с этим авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, но Росавиация сочла это небезопасным. Поэтому ведомство рекомендовало iFly обратиться к другим российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозку их пассажиров.

iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря, с 20 декабря их планируется возобновить.