Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко
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- Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко
Президент России Владимир Путин 19 декабря прибыл в Минск, где проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президент Белоруссии лично встретил Путина в аэропорту.
Главы государств намерены начать беседу во Дворце независимости с темы интеграции двух стран. После этого Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате один на один.
Лидеры стран собираются обсудить региональные и международные проблемы.
Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главы государств обсудят военные вопросы, «учитывая неспокойное и турбулентное окружение», пишет «Газета.Ru».
В Белоруссию Путин прилетел впервые с июня 2019 года.