Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник выпустили по Макеевке 12 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом 19 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как следует из сообщения, обстрелу подвергся Червоногвардейский район города. В 14:15 по нему было выпущено шесть снарядов натовского калибра, три снаряда — в 14:37, и еще три — в 15:25.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

18 декабря украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города. В частности, под обстрел попала больница, откуда эвакуировали пациентов. Среди них оказались пострадавшие средней тяжести, один из пациентов умер.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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