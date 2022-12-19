Первые хиротонии в истории Экзархата Африки совершены в Марокко

Митрополит Клинский Леонид 18 декабря совершил первые хиротонии в истории Патриаршего Экзархата Африки. Об этом сообщили на сайте организации.

Божественная литургия прошла в храме Воскресения Господня в Рабате 18 декабря в день памяти Саввы Освященного.

«За богослужением диакон Герман Эдианга из Уганды был рукоположен во пресвитера, Сергий Воемава из Центральноафриканской Республики — во диакона», — говорится в сообщении.

Кроме того, Митрополит Леонид подписал платки для приходов нескольких стран континента.

После богослужения состоялся концерт с выступлением учеников воскресной школы и встречи с прихожанами. Затем Митрополит Леонид посетил российское посольство, где рассказал о задачах экзархата и побеседовал с дипломатами.

Патриарший экзархат Африки был образован в декабре 2021 года по решению Священного синода Русской православной церкви (РПЦ). Организацию возглавил Митрополит Клинский Леонид, который до этого являлся Преосвященным Ереванским и Армянским.

Глава экзархата считает, что Уганда обладает возможностями, чтобы стать духовным хабом РПЦ на Востоке Африки. Он рассказал в беседе с ТАСС, что за год с момента учреждения организации экзархат распространил свое присутствие на 18 стран континента.