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Экономист дал прогноз по курсу доллара

Экономист Мустаев усомнился в том, что курс доллара опустится ниже 60 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Вероятность того, что курс доллара больше не будет опускаться ниже 60 рублей, высока. Стоит ожидать постепенного роста из-за улучшения импортных потоков и снижения курса рубля из-за падения цен на нефть. Об этом портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев заявил в понедельник, 19 декабря.

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«Мы видим постепенное улучшение импортных потоков, которые создают спрос на валюту и тем самым влияют на ослабление рубля. Кроме того, снижение курса рубля может быть следствием падения цены на нефть», — сказал аналитик в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению Мустаева, снижению рубля может способствовать продолжающаяся динамика по сужению спреда (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на какой-либо актив. — Ред.) между экспортными и импортными потоками. Также дополнительное давление в рубле можно будет увидеть в случае перезапуска бюджетного правила в каком-либо виде, но конкретные сроки пока не названы.

«Мы не ожидаем возврата курса доллара к 60 рублям, прогнозируем движение в среднесрочной перспективе ближе к 70 рублям за доллар. Отдельно отметим, что в этом году практически не прослеживается корреляция между ключевой ставкой и движением валютного курса. Куда большее значение имеют экспортно-импортные потоки», — заключил эксперт.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с RT связал ослабление рубля к доллару и евро с ростом импорта и сокращением экспортных потоков.

Он считает, что в ближайшем будущем рубль всё же отыграет часть потерь, а курс американской валюты снизится до уровня около 63,5–64 рублей за единицу, сообщает телеканал «360».

Утром 19 декабря сообщалось, что курс евро на валютных торгах Московской биржи превысил 70 рублей впервые с 27 мая 2022 года. При этом доллар торговался выше 66 рублей за единицу, передает «Федеральное агентство новостей».

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