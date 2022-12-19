Ученые назвали помогающую младенцам быстрее заснуть музыку

Шотландские ученые из Университета Данди в ходе исследования пришли к выводу, что быстрая и веселая музыка заставляет младенцев засыпать быстрее, чем медленная. Исследование опубликовал журнал Psychological Studies.

«Результат получен в результате эксперимента, в котором приняли участие семьи со 100 детьми в возрасте до недели. Ученые проследили, насколько быстро дети переходили от дремоты ко сну в тишине, а также когда им включали медленную или веселую музыку», — пишет 19 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Как отмечается в публикации, ученые выяснили, что младенцы под музыку засыпают быстрее, чем в полной тишине. Ритмичная и веселая музыка оказывала самое благотворное влияние на детей — под нее они засыпали лучше всего.

Также исследователи заметили, что под музыку младенцы чаще закрывают глаза. Уточняется, что в будущем ученые намерены продолжить изучать влияние музыки на детей и их реакцию на нее.

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