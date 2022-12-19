В МИЦ «Известия» обсудят, каким должно быть дополнительное образование в России

20 декабря в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная итогам IX Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей «Дополнительное образование: баланс традиций и инноваций в обучении и воспитании детей».

Каким должно быть дополнительное образование в России? Как совместить традиции и современный подход? Как решить проблему подготовки кадров в сфере дополнительного образования?

Участники:

Антон Лыжин, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России;

Лариса Львова, заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» (ВЦХТ);

Николай Федченко, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»;

Леонид Проценко, исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.