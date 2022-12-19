Реклама
Прямой эфир
Политика
В СФ назвали безответственным и глупым заявление главы спецслужбы Молдавии о планах РФ напасть
Мир
Гражданок Украины задержали на границе Болгарии при попытке провезти 12 кг золота
Мир
Месси побил рекорд Роналду по количеству лайков в Instagram среди спортсменов
Политика
В ГД внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления
Экономика
Zara начала проигрывать суды из-за остановки продаж в России
Мир
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в «подготовке нападения» в 2023 году
Спорт
Футболист Карим Бензема заявил о завершении карьеры в сборной Франции
Мир
Около 50% абонентов Львовской области оказались без света
Мир
Гутерриш допустил завершение украинского конфликта в 2023 году
Общество
Путин поручил скорректировать стратегию развития АПК до 2030 года
Экономика
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Общество
Более 60% опрошенных россиян испытывают проблемы из-за шумных соседей

В МИЦ «Известия» обсудят, каким должно быть дополнительное образование в России

0
Фото: TASS/dpa/Federico Gambarini
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

20 декабря в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная итогам IX Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей «Дополнительное образование: баланс традиций и инноваций в обучении и воспитании детей».

Каким должно быть дополнительное образование в России? Как совместить традиции и современный подход? Как решить проблему подготовки кадров в сфере дополнительного образования?

Участники:

  • Антон Лыжин, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России;
  • Лариса Львова, заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» (ВЦХТ);
  • Николай Федченко, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»;
  • Леонид Проценко, исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022