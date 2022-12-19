Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
Экономика
Курс евро вырос до 72 рублей впервые с 11 мая
Армия
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
Мир
Великобритания выступила против переговоров по остановке огня на Украине
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
В Иране указали на расплату Европы за политику США в отношении Украины
Общество
Москвичам пообещали потепление до +3 градусов до конца недели
Мир
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Политика
В Кремле рассказали о работе над ответом на потолок цен на нефть
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Мир
Девять стран ЕС выступили против лимита цен на газ

Украинской ассоциации футбола пригрозили исключением из ФИФА и УЕФА

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Krzysztof Porebski
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут приостановить членство Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом 19 декабря сообщил первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

Косо варят: почему УЕФА грозит санкциями соперникам Косово
Румынию и Белоруссию пугают наказанием, которого избежала Польша за бойкот матча с Россией

ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность возможным давлением на членов УАФ в преддверии заседания внеочередного исполкома организации 20 декабря. На нем планировалось обсудить легитимность полномочий президента УАФ Андрея Павелко.

«Речь идет о попытке провести 20 декабря заседание исполкома УАФ на основе фейковых протоколов и подписей. Я лично впервые столкнулся с такими грязными методами унижения украинского футбольного сообщества», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Протасов приложил к публикации письмо от ФИФА и УЕФА. В организациях напомнили, что вмешательство в деятельность национальной футбольной ассоциации приведет к приостановке ее членства.

29 ноября стало известно, что Печорский районный суд в Киеве арестовал на два месяца президента УАФ Андрея Павелко. Это связано с нецелевым использованием средств, выделенных в качестве международной помощи на строительство завода по производству искусственной травы.

Расследованием долгое время занималось национальное антикоррупционное бюро Украины. В 2021 году его передали национальной полиции.

Павелко возглавляет УАФ с 2015 года. С 2019 года он входит в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Павелко также известен тем, что требовал исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022