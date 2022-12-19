Украинской ассоциации футбола пригрозили исключением из ФИФА и УЕФА

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут приостановить членство Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом 19 декабря сообщил первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность возможным давлением на членов УАФ в преддверии заседания внеочередного исполкома организации 20 декабря. На нем планировалось обсудить легитимность полномочий президента УАФ Андрея Павелко.

«Речь идет о попытке провести 20 декабря заседание исполкома УАФ на основе фейковых протоколов и подписей. Я лично впервые столкнулся с такими грязными методами унижения украинского футбольного сообщества», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Протасов приложил к публикации письмо от ФИФА и УЕФА. В организациях напомнили, что вмешательство в деятельность национальной футбольной ассоциации приведет к приостановке ее членства.

29 ноября стало известно, что Печорский районный суд в Киеве арестовал на два месяца президента УАФ Андрея Павелко. Это связано с нецелевым использованием средств, выделенных в качестве международной помощи на строительство завода по производству искусственной травы.

Расследованием долгое время занималось национальное антикоррупционное бюро Украины. В 2021 году его передали национальной полиции.

Павелко возглавляет УАФ с 2015 года. С 2019 года он входит в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Павелко также известен тем, что требовал исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА.