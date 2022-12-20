В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают сотрудничество России с ЕАЭС. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 20 декабря, проходит пресс-конференция на тему: «Экономическое сотрудничество России с ЕАЭC: новый фокус внимания».
Каких результатов в 2022 году удалось достичь странам ЕЭАС в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры? Какие приоритеты ставит перед собой Россия как председатель ЕАЭС в 2023 году? Как реализовывается переход на расчеты в национальных валютах? Как Евразийское инвестиционное агентство поможет активизировать экономическое сотрудничество с дружественными странами?
Участники:
- Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономического развития России;
- Сергей Синельников-Мурылев, ректор Всероссийской академии внешней торговли;
- Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.