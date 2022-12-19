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Курс евро вырос до 72 рублей впервые с 11 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник впервые с 11 мая поднялся до отметки 72 рубля, следует из данных торгов на сайте Мосбиржи.

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При этом доллар вырос до 67,94 рубля.

14 декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Известиями» объяснил рост курса евро к рублю.

По его словам, в декабре традиционно повышает­ся спрос на иностран­ную валюту, в том чи­сле из-за увеличения трат на импорт, хотя в этом году данный эффект ослаблен по причине санкционных ограничений и в целом негативной​ геополитической обстановки.

За день до этого аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что причин для длительного и серьезного ослабления рубля нет.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский, в свою очередь, выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется. По его мнению, возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

До этого, 28 мая, американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года.

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