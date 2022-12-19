Курс евро вырос до 72 рублей впервые с 11 мая

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник впервые с 11 мая поднялся до отметки 72 рубля, следует из данных торгов на сайте Мосбиржи.

При этом доллар вырос до 67,94 рубля.

14 декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Известиями» объяснил рост курса евро к рублю.

По его словам, в декабре традиционно повышает­ся спрос на иностран­ную валюту, в том чи­сле из-за увеличения трат на импорт, хотя в этом году данный эффект ослаблен по причине санкционных ограничений и в целом негативной​ геополитической обстановки.

За день до этого аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что причин для длительного и серьезного ослабления рубля нет.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский, в свою очередь, выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется. По его мнению, возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

До этого, 28 мая, американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года.