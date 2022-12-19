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Будущее медиарынка обсудили на конференции «День Бренда – 2022»

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Фото: пресс-служба конференции «День Бренда – 2022»
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Конференция «День Бренда – 2022» прошла в закрытом офлайн-формате 9 декабря. Ключевая тема — «Итоги года – 2022: новые смыслы индустрии рекламы».

«День Бренда» — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Мероприятие в этом году было разделено на четыре одновременных потока, в течение которых участники провели анализ произошедших событий, обсудили важные вопросы и вместе определили векторы развития отрасли. Спикерами конференции выступили более сотни топовых представителей рекламного бизнеса. Делимся с вами основными мыслями.

Эксперты отметили, что российские потребители активно переключаются на отечественных производителей. Формируется позитивное отношение к локальному бренду. Важную роль в этом играет ТВ-реклама. Телевидение — самый популярный источник информации о новых товарах и услугах. В жанре социально-политических программ произошел существенный прирост — 16% общего времени просмотра приходится на этот жанр.

Интересно, что на рынок пришло более 700 новых рекламодателей. НРА полагает, что активность зарубежных рекламодателей будет увеличиваться, речь о восточных странах. Также растет внимание к рекламе новых товаров, так как потребителю приходится выбирать новый продукт как минимум раз в месяц.

У российских производителей сейчас прекрасная возможность войти в рынок и подружиться с потребителем. Спикеры рассказали, что аудитория обращает внимание на клиентский путь — на наличие удобных способов оплаты и предыдущий положительный опыт. Также будет расти имиджевая составляющая. Сейчас баланс между имиджем и продающей коммуникацией нарушен. Цифровизация входит в топ трендов будущего развития, бизнесу стоит обратить на это внимание.

Презентации участников «Дня Бренда – 2022» и другие материалы конференции доступны в спецпроекте мероприятия.

Организатором конференции выступает Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и Национального рекламного альянса.

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