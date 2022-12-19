В Москве мужчина насмерть задавил пенсионерку во дворе дома

В Москве 25-летний водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе жилого дома на улице Реутовская. Инцидент произошел днем 19 декабря.

На опубликованных кадрах видно, что водитель ехал задним ходом и наехал на пенсионерку, которая шла по автомобильной части. 78-летняя женщина скончалась на месте.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП», — сообщили в столичной прокуратуре.

В конце октября в Московской области водитель Mercedes насмерть задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке. Сообщалось, что мужчина не справился с управлением.