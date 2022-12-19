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В России выпустили моторное масло для авто китайских брендов

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Компания «Лукойл» разработала новую серию масел для автомобилей китайских брендов. Об этом 19 декабря сообщил портал Quto.

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Линейка смазочных материалов, которая адресована для автомобилей Chery, Haval и Great Wall, получила собственный индекс CN.

По информации портала, пока выпущено синтетическое всесезонное масло Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40. Отмечается, что оно прошло независимые ресурсные испытания в двигателях автомобилей Haval F7Х. Двухлитровый мотор этого кроссовера оснащен системой турбонаддува и непосредственным впрыском.

В результате тестов выяснилось, что новый продукт компании, в основе которого использованы собственные разработки, сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении 17 тыс. км пробега. Специалисты полагают, что такой результат перекрывает регламентный период замены масла для двигателей большинства современных авто китайских брендов, представленных на рынке РФ.

15 декабря китайская марка Exeed (входит в Chery) объявила о выходе на рынок РФ обновленного компактного полноприводного внедорожника Exeed LX 1.6 AWD в комплектации Premium Plus.

Отличительная особенность модели в том, что она оснащена интеллектуальным полным приводом и двигателем 1.6 Turbo мощностью 150 л.с. Ключевым обновлением стало появление полного привода, который помогает новому LX AWD не пасовать перед бездорожьем, сохраняя при этом комфорт передвижения на внедорожных участках. Двигатель 1.6 TGDI 150 л.с., знакомый российским автомобилистам по модели Exeed TXL, прошел длительные испытания при высоких нагрузках, эквивалентных более 15 тыс. часов и 2 млн км эксплуатации. В моторе применяются передовые технологии, включая систему iHEC — решение, направленное на высокоэффективное сгорание топлива.

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