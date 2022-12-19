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В Иране указали на расплату Европы за политику США в отношении Украины

Глава МИД Ирана заявил, что страны ЕС расплачиваются за политику США в отношении Украины
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Фото: Global Look Press/Keiko Hiromi
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Страны Европейского союза расплачиваются за политику США в отношении Украины. Об этом заявил 19 декабря глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

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Он указал, что политика Ирана по отношению к ситуации на Украине заключается в упоре на урегулирование конфликта политическими методами.

«Заняв нейтралитет, мы подчеркнули, что законные интересы сторон должны быть учтены и разрешены. Европа же сегодня расплачивается за политику Соединенных Штатов», — цитирует его агентство Tasnim.

5 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза и США платят совершенно разную цену за конфликт на Украине, несмотря на то что они придерживаются одних и тех же принципов. Он также подчеркнул, что антироссийские санкции должны быть пересмотрены, иначе европейская промышленность окажется в еще более глубоком кризисе.

В тот же день американский кинорежиссер Оливер Стоун отметил, что это США на самом деле ответственны за разжигание конфликта в Донбассе. По его словам, США ― «эксперты в осуждении любой страны в мире», когда та нарушает международное право, навязанное Вашингтоном. В то же время сами США нарушают любые правила, когда им этого хочется, добавил он.

1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что США стремятся жить за счет других и будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе, вызванном антироссийскими санкциями в ответ на спецоперацию по защите Донбасса.

До этого, 10 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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