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В Сургуте юному хоккеисту порезали горло коньком во время матча

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Вратарь юношеской команды Александр Беспалов получил травму шеи, порезавшись о конек другого хоккеиста во время матча в Сургуте. Об этом 18 декабря рассказал в Telegram глава департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.

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Инцидент произошел в матче между местной командой «Олимпиец» и челябинским «Метеор-Сигналом» в первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Во время игрового эпизода 15-летний Беспалов получил травму горла, порезавшись об конек соперника.

Спортсмену оказали экстренную помощь на льду, после чего его доставили на станцию скорой медицинской помощи, где ему провели операцию.

На следующий день в Сургутской клинической травматологической больнице сообщили, что юношу перевели из детского реанимационного отделения в палату отделения хирургии. Его состояние стабилизировались, врачи отметили положительную динамику. Он пробудет на стационарном лечении две недели.

17 декабря стало известно, что российский хоккеист канадского клуба «Лондон Найтс» Абакар Казбеков скончался в возрасте 18 лет.

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