25 лет исполнилось фильму «Титаник»

25 лет назад в мировой прокат вышел культовый фильм «Титаник». Бюджет картины был одним из самых дорогих для своего времени — $200 млн. Подготовка к съемкам у режиссера Джеймса Кэмерона заняла 10 лет, передает телеканал «Известия». Корабль создавали по копиям чертежа оригинального судна. Реальный «Титаник» под водой на месте крушения снимал Кэмерон. Режиссер совершил 12 погружений с помощью аппарата «Мир-1». Сцену, где вода заполняет главный холл, сняли с первого дубля. Воссоздать разрушенную мебель и конструкции было невозможно. Ради спецэффектов сразу сбросили более 340 тыс. литров жидкости. Лед создавался с помощью воска и специального порошка. При контакте с водой смесь превращалась в кристаллы. В сцене с ужином на борту актерам подавалась настоящая белужья икра. После съемок в ледяной воде Кейт Уинслет получила гипотермию. Макет корабля в итоге был разобран и продан на металлолом. Кассовые сборы фильма в девять раз превзошли бюджет. «Титаник» был номинирован 14 раз на «Оскар» и получил 11 статуэток. У фильма рекорд по длительности проката — целый 281 день.

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