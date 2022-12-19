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Власти сообщили об отключении электричества в трех районах Киевской области

Кулеба: в Киевской области обесточены три района из семи
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В трех из семи районов Киевской области отключили электричество после повреждения объектов критической инфраструктуры. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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«У нас есть поврежденные объекты критической инфраструктуры <...>. Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы сейчас отключены от электроснабжения, запитана исключительно критическая инфраструктура», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Кулеба назвал последствия ударов существенными для региона, а также предупредил о возможных проблемах со связью.

О повреждении объектов критической инфраструктуры в Киевской области стало известно ранее в этот день. Они также были повреждены и в Киеве, сообщил со своей стороны глава городской военной администрации Сергей Попко.

Утром в понедельник в Киеве звучала воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко также сообщил, что несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах.

При этом официальной информации об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины от Министерства обороны России не поступало.

16 декабря Кличко заявил, что в случае наступления блэкаута на всех маршрутах общественного наземного транспорта будут работать бесплатные автобусы. При этом метро работать не будет. Станции подземки послужат в качестве пунктов временного пребывания во время воздушной тревоги.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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