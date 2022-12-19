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Анонсирована новогодняя программа на ВДНХ

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В новогодние каникулы на ВДНХ пройдут различные мероприятия: мастер-классы, лекции, квесты и экскурсии. Полная программа опубликована на сайте выставки, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Разные площадки ВДНХ подготовили на новогодние каникулы больше 50 событий для всей семьи. Центр «Космонавтика и авиация» приглашает на тематические экскурсии, в музее славянской письменности «Слово» проведут мастер-класс по каллиграфии для юных посетителей», — отметила вице-мэр.

На площади Промышленности и выводном круге запланировано выступление уличных театров — актеры в образах героев русских сказок покажут небольшие зарисовки и сыграют со зрителями в новогодние игры, а у павильона №57 будет открыта ярмарка.

В павильоне «Рабочий и колхозница» 6 января состоится постановка «Рождество», во время которой можно будет услышать гусли, цитру, флейту, варган и трещотки. На следующий день на катке покажут иммерсивный спектакль «Рождество желаний». На ледовой площадке также выступят фигуристы, пройдут игры и соревнования.

С 2 по 8 января ВДНХ приглашает на прогулки с гидом, участники которых пройдутся по украшенным аллеям и узнают о традициях зимних праздников.

Экоцентр «Пчеловодство» в те же дни предложит желающим сыграть в VR-игру, во время которой они будут собирать мед и познакомятся с процессом его откачки и розлива на заводе. 3 января здесь проведут мастер-класс «Сказочный лес» по созданию поделки из природных материалов, а 4 января — лекцию о жизни диких животных зимой.

В павильоне №21 с 1 по 8 января устроят квесты, посвященные Древнему Китаю. Принять участие в них могут дети от 6 лет и подростки.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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