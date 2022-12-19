Политолог прокомментировал набор добровольцев в Польше для обучения военному делу

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов 19 декабря в беседе с «Известиями» прокомментировал новость о том, что польская армия набирает желающих обучаться военному делу в возрасте от 15 до 65 лет.

Как отметил Мартынов, обучение населения военной подготовке ведется не только в Польше, это «сейчас тенденция в европейских странах».

«В европейском воздухе сильно пахнет войной. И страны возвращаются к практикам прошлого века, вводят начальную военную подготовку. <...> В принципе в Польше то же самое, только для более широкого круга людей. В Европе пахнет войной, и все, так или иначе, хотят быть готовыми. Поэтому я бы здесь не выделял отдельно Польшу», — сказал он.

Эксперт добавил, что если на Украине идут реальные военные действия, то в других странах «ощущается ожидание».

Ранее в этот день министр нацобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что желающих научат обращению с оружием, основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисной ситуации, умению развести огонь в экстремальной ситуации, выживанию в сложных ситуациях.

6 декабря газета минобороны США Stars and Stripes написала, что жители Польши начали военную подготовку на случай вооруженного противостояния с Россией. В материале также напомнили об опросе американского аналитического центра Pew Research Center, согласно которому сейчас порядка 94% поляков считают Россию серьезной угрозой по сравнению с 65% в 2018 году.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сказал «Известиям», что аффилированные с силовыми структурами СМИ «просто так никогда ничего не публикуют». Такие заметки, отметил Климов, создаются для того, чтобы «ввести людей в заблуждение». Как подчеркнул сенатор, цифры, приведенные в материале, завышены, однако в Польше действительно большое количество людей «испытывает к России не самые теплые чувства».

В ноябре заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что в Варшаве считают вероятность войны с польским участием «крайне высокой».

В том же месяце заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил, что милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, идет ударными темпами. По его словам, это указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне. Гнилозуб добавил, что в Польше началась подготовка по формированию двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. Он указал на то, что дивизия будет находиться в восточной части страны, недалеко от границы с Белоруссией.