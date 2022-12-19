Воздушную тревогу объявили почти по всей Украине

Воздушная тревога объявлена в 10 регионах Украины и Киеве в понедельник, 19 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Так, сигналы тревоги звучит в Киеве и Киевской области, в Винницкой, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской и Черниговской областях.

Ранее в этот же день сообщалось об объявлении воздушной тревоги в украинских восточных областях. В частности, сигналы оповещения сработали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Также в понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах украинской столицы. Кроме того, сообщалось, что в Киеве после взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. При этом в Кремле подчеркивали, что российские войска наносят удары только по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре.

Относительно инцидентов на Украине 19 декабря комментариев от российского Минобороны о возможных ударах по инфраструктуре не поступало.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».