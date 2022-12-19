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В столице ЦАР сгорели здания делегации Евросоюза

Посол Карпентер заявил, что в столице ЦАР Банги сгорели здания делегации ЕС
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Фото: commons.wikimedia.org/Alllexxxis
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В столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Банги сгорели здания миссии Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил посол ЕС в стране Дуглас Дариус Карпентер.

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«Здания делегации ЕС в Банги в ночь на понедельник были охвачены пожаром. Никто не пострадал. Мы заранее благодарим наших партнеров за их терпение в период реорганизации нашей службы», — написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

16 декабря в Банги в отношении главы Русского дома Дмитрия Сытого был совершен теракт. Он получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало.

Сытый был госпитализирован. Позже стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. На месте покушения была записка с угрозой, исходящей к россиянам от «всех французов».

Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве РФ. Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных.

В тот же день МИД Франции отверг обвинения в причастности к взрыву. Глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что сообщения о причастности французов к покушению являются ложью и российской пропагандой.

В свою очередь посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил, что Колонна хочет защитить себя этими заявлениями. Также посол назвал ужасным тот факт, что Колонна не верит официальной съемке и тому, что было опубликовано в газетах. По его словам, не вызывает сомнений то, что записку написали именно французы.

19 декабря сообщалось, что Сытый вылетел в Москву для лечения. Сотни жителей ЦАР собрались у аэропорта Банги, чтобы поддержать его. Местные жители выстроились с плакатами вдоль дороги, по которой проехала машина с пострадавшим.

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