В WhatsApp запустят функцию сохранения исчезающих сообщений

В мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появится функция сохранения исчезающих сообщений. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Сейчас в том случае, если у пользователя включена функция исчезающих сообщений, его послания автоматически удаляются из чатов через 24 часа.

В новом обновлении разработчики добавили функцию, позволяющую сохранять такие сообщения.

По информации портала, обновление находится в разработке и пока недоступно для большинства пользователей.

Ранее, 8 ноября, эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Павел Коростелев порекомендовал не писать важную информацию, которая изначально не предназначается широкому кругу лиц, в мессенджерах, поскольку может произойти утечка информации. Он подчеркнул, что возможно восстановить даже удаленные сообщения.

В начале ноября эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков назвал мессенджер WhatsApp опасным, поскольку в нем чаще всего выявляют критические уязвимости. Так, злоумышленники отправляли видео с вредоносным кодом или начинали видеозвонок, после чего получали полноформатный доступ к устройству.