Курс евро на Мосбирже впервые с 27 мая поднялся до 71 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 19 декабря, поднялся до 71 рубля впервые с 27 мая. Данные торгов публикуются на сайте Мосбиржи.

Ранее в этот же день сообщалось о достижении курсом доллара уровня в 66 рублей. Курс евро на тот момент доходил до 70,47 рубля.

15 декабря аналитик «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Сидоров в беседе с «Известиями» отмечал, что к концу 2023 года курс доллара может составить 70 рублей. Он добавил, что рост доллара может спровоцировать сокращение профицита торгового баланса, который, по его словам, уже начался.

До этого, 1 декабря, финансовый эксперт Алексей Кричевский высказал мнение, что сильных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется. По его словам, возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

В конце ноября партнер Capital Lab Евгений Шатов привел «Известиям» прогноз, согласно которому в декабре курс доллара может находиться в рамках диапазона 60–65 рублей.