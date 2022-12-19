Компания Samsung представила новый монитор Dragon Knight G7

Компания Samsung представила новый игровой монитор под названием Dragon Knight G7. Новинка выделяется сразу несколькими особенностями.

Новинка с кодом продукта S32BG704EC относится к классу смарт-мониторов и работает под управлением операционной системы Tizen. Это позволяет использовать его даже без подключения к персональному компьютеру (ПК).Также монитор поддерживает функцию DLNA, что позволяет подключать к нему разные гаджеты через домашнюю сеть Wi-Fi.

Однако для того, чтобы полностью раскрыть потенциал Dragon Knight G7, геймерам понадобится производительная видеокарта. Как заявляют производители, монобладает разрешением 4K UHD и кадровой частотой 144 Гц. Также монитор имеет сертификат DisplayHDR 400, а его охват цветовой гаммы DCI-P3 достигает 95 %.

Помимо этого, среди современных игровых аналогов Dragon Knight G7 выделяет наличие портов HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Еще одной отличительной особенностью является модернизированная подставка, которая позволяет регулировать высоту расположения панели и разворачивать ее в портретный режим.

Продукт Samsung уже доступен для предварительного заказа в Китае. Стоимость монитора составляет 4999 юаней (порядка $717). Полноценный релиз устройства ожидается в следующем году.

Ранее стало известно, что в России появится новый бренд китайской компьютерной техники Dareu. Об этом «Известиям» 15 декабря рассказали в «Марвел-Дистрибуции», одном из крупнейших отечественных IT-дистрибьюторов, занимающимся поставками устройств в РФ. Согласно данным компании, на домашнем рынке Dareu занимает третье место по продажам — после Logitech и Cherry. У игровой аудитории аксессуары бренда могут быть востребованы за счет качества и интересных дизайнерских решений.