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Четыре человека ожидают суда за изготовление суррогатного алкоголя в Томске

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В Томске по обвинению в незаконном обороте суррогатного алкоголя ожидает суда преступная группа из четырех человек. Об этом сообщает УМВД России по региону.

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Следствие полагает, что с ноября 2019 года по июнь 2021-го злоумышленники приобретали спиртосодержащую жидкость, изготавливали из нее контрафактный алкоголь, а в дальнейшем продавали его в Томске под видом продукции известных брендов. Схему разработал лидер преступного сообщества — 63-летний мужчина.

В ходе обысков полицейские изъяли из незаконного оборота более 10 т немаркированной алкогольной продукции на сумму более 2 млн рублей, а также стеклянные бутылки и пластиковые емкости, этикетки к ним и коробки, станки для розлива жидкости и оборудование для наклеивания этикеток.

Как уточняет РИА «Томск», мужчин обвиняют в создании и участии в организованном преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, предусматривает до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно), а также в производстве товаров без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, предусматривает до шести лет лишения свободы).

Материалы многоэпизодного уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд Томска для рассмотрения.

6 декабря сообщалось, что в Якутске предпринимателя ждет суд за незаконный оборот более 9 т фальсифицированного алкоголя и 4 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость продукции составила 4,4 млн рублей.

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