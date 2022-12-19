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Посольство в ЦАР заявило о необходимости эвакуации главы «Русского дома» после покушения

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Пострадавший в результате теракта глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый будет эвакуирован в Россию. Об этом 19 декабря заявило посольство РФ в ЦАР.

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«Состояние директора Русского дома Д. С. Сытого остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Д. С. Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья», — указано на сайте диппредставительства.

16 декабря глава Русского дома получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован. Позже стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени некого Алекса Севильяно Мингуэсы.

На месте покушения была записка с угрозой, исходящей от «всех французов» с призывом к русским убираться из Африки. Глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна, в свою очередь, заявила, что сообщения о причастности французов к покушению являются ложью и якобы российской пропагандой.

Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве РФ. Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных.

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