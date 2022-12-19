В МИДе призвали США не раскручивать «спираль эскалации» с Россией

Россия не отказывается от общения с США, но требует встречного движения для достижения минимального прогресса. Об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала на то, что Москва призывает администрацию президента США Джо Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации. В МИДе также надеются, что в Вашингтоне услышат этот посыл, «хотя оснований для оптимизма пока нет».

«Россия заинтересована в том, чтобы снизить напряженность и договориться о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности. От общения с США на различных уровнях не отказываемся, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, требующее политической воли, незашоренности мышления и готовности договариваться по-честному, без двойного дна. А это как раз то, что напрочь отсутствует сейчас в Вашингтоне», — приводятся слова Захаровой на сайте ведомства.

По ее словам, стремление США сохранить свою гегемонию, игнорировать новые геополитические реалии и не вести серьезный диалог о гарантиях безопасности привело к текущей напряженности.

«После громкого фиаско в Афганистане Америка всё более втягивается в новый конфликт, не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая свое военное присутствие «на земле» Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения», — подчеркнула дипломат.

15 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о желании США добиться исключения России из Совбеза ООН. По ее словам, сейчас невозможно исключить Россию, поэтому Вашингтон добивается изоляции страны на всех международных площадках.

В тот же день Захарова посоветовала кандидату на должность посла США в России Линн Трейси не допускать антироссийской риторики в случае вступления в должность.

30 ноября Трейси заявила, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи, так как Россия якобы избегала многих встреч с американскими представителями.

До этого, 8 ноября, Захарова заявила, что РФ и США продолжают точечно взаимодействовать в тех сферах, где это важно, Москва всё так же открыта к диалогу. Она добавила, что точечные контакты по линии российских ведомств и структур США сохраняются и не связаны с понятием полноформатных отношений.