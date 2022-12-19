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В МИДе призвали США не раскручивать «спираль эскалации» с Россией

В МИД России призвали Белый дом «не раскручивать спираль опасной эскалации»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Россия не отказывается от общения с США, но требует встречного движения для достижения минимального прогресса. Об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она указала на то, что Москва призывает администрацию президента США Джо Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации. В МИДе также надеются, что в Вашингтоне услышат этот посыл, «хотя оснований для оптимизма пока нет».

«Россия заинтересована в том, чтобы снизить напряженность и договориться о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности. От общения с США на различных уровнях не отказываемся, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, требующее политической воли, незашоренности мышления и готовности договариваться по-честному, без двойного дна. А это как раз то, что напрочь отсутствует сейчас в Вашингтоне», — приводятся слова Захаровой на сайте ведомства.

По ее словам, стремление США сохранить свою гегемонию, игнорировать новые геополитические реалии и не вести серьезный диалог о гарантиях безопасности привело к текущей напряженности.

«После громкого фиаско в Афганистане Америка всё более втягивается в новый конфликт, не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая свое военное присутствие «на земле» Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения», — подчеркнула дипломат.

15 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о желании США добиться исключения России из Совбеза ООН. По ее словам, сейчас невозможно исключить Россию, поэтому Вашингтон добивается изоляции страны на всех международных площадках.

В тот же день Захарова посоветовала кандидату на должность посла США в России Линн Трейси не допускать антироссийской риторики в случае вступления в должность.

30 ноября Трейси заявила, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи, так как Россия якобы избегала многих встреч с американскими представителями.

До этого, 8 ноября, Захарова заявила, что РФ и США продолжают точечно взаимодействовать в тех сферах, где это важно, Москва всё так же открыта к диалогу. Она добавила, что точечные контакты по линии российских ведомств и структур США сохраняются и не связаны с понятием полноформатных отношений.

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