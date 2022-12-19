Почти 4 тыс. волгоградцев пришли осмотреть поезд Деда Мороза

В Волгограде встретили сказочный поезд Деда Мороза. Главный волшебник страны вышел на перрон, поздравил встречающих с Новым годом и пообщался с детьми.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру», в день прибытия состава на территории вокзала работали аниматоры в костюмах сказочных героев. Также для гостей устраивали творческие мастер-классы.

Группы детей участвовали в квестах, которые проводили в составе поезда, у них была возможность зайти в передвижную резиденцию Деда Мороза, получить подарки и угощения в вагоне-ресторане.

Большое путешествие Дед Мороз совершает по России в уникальном поезде, состоящем из 19 вагонов. Там есть салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня», где проводят игры и квесты, имеются вагоны-рестораны и вагон-лавка. Возглавляет состав паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Маршрут поезда проходит через 130 больших и малых населенных пунктов на БАМе, Транссибе, в Центральной России и на Севере.

С 13 по 15 декабря состав совершал остановки на железнодорожных вокзалах Саратова и Астрахани. После Волгограда зимний волшебник собирается посетить Воронеж.