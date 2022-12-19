Politico указала на проверку Зеленским терпения ЕС из-за позиции по переговорам

Настрой президента Украины Владимира Зеленского, не желающего вести переговоры с Россией, начинает испытывать терпение европейских лидеров, пишет газета Politico.

В статье от 18 декабря говорится, что подобные настроения среди европейских лидеров обусловлены тем, что конфликту на Украине «не видно конца». В связи с этим президенту США Джо Байдену, возможно, придется «убеждать европейских лидеров не сворачивать с намеченного курса», полагают авторы материала.

У США же, добавляется в статье, терпения в этом плане больше, так как страну от боевых действий отделяет океан. Кроме того, у Соединенных Штатов более сильная экономика.

17 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал бессмысленными переговоры с РФ, начать которые его призывают лидеры других стран.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по переговорам с Киевом не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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