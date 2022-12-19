В «Роскосмосе» сообщили об установлении места повреждения на корабле «Союз МС-22»
Специалисты «Роскосмоса» определили место повреждения космического корабля «Союз МС-22». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в понедельник, 19 декабря, в своем Telegram-канале.
Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи в приборно-агрегатном отсеке корабля.
Заключение было сделано после анализа фотографий отсека и видеоматериалов, присланных экипажем Международной космической станции (МКС), к которой пристыкован корабль.
«По визуальным материалам, поступившим на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. Специалисты продолжают анализировать поступившие данные», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что температура воздуха на борту «Союза МС-22» остается в пределах нормы.
15 декабря российские космонавты, находящиеся на МКС, сообщили о повреждении обшивки «Союза МС-22». Из-за этого температура в жилом отсеке корабля поднялась примерно до 30 °C.
Работы по выходу в открытый космос, которые на тот момент осуществлялись космонавтами, были приостановлены.
В тот же день в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявили об успешном испытании двигателей корабля «Союз МС-22».