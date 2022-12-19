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Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ми-8 под Магаданом

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Фото: СК РФ
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Появились кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. Видео публикует 19 декабря Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Судя по кадрам, от вертолета практически ничего не осталось. Возгорание Ми-8, произошедшее в результате жесткой посадки, до конца не ликвидировано.

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Экипаж вертолета, состоявший из трех человек, совершил аварийную посадку в понедельник в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. Воздушное судно задело строительный вагончик, перевернулось и загорелось. Пострадал один из членов экипажа.

Известно, что воздушное судно совершало рейс по доставке продуктов питания и запасных частей к технике.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

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