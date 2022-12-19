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Легковушка насмерть сбила мужчину на трассе в Саратовской области

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В Новоузенском районе Саратовской области в результате наезда легкового авто погиб мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером в воскресенье, 18 декабря, на 140-м км автодороги Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров Гай— граница с Казахстаном. По предварительной информации, 28-летний водитель легковой Kia Ceed превысил скорость и допустил наезд на мужчину-пешехода.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы, от которых скончался до прибытия скорой медпомощи, пишет ИА «Взгляд-инфо». Личность погибшего сейчас устанавливается, на вид ему 40–50 лет.

17 декабря сообщалось, что женщина с двумя детьми пострадала на улице Дубовика в Ленинском районе Саратова, после того как водитель седана Renault Logan совершил на них наезд. Пешеходы пересекали дорогу по переходу.

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