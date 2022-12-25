Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о планах ОАЭ передать Киеву 2,5 тыс. электрогенераторов
Мир
NI сообщил об опасениях Израиля поставлять ВСУ системы ПВО «Железный купол»
Общество
Генконсул РФ заявил об отправке домой всех остававшихся в Хургаде россиян
Общество
Обманувшего сына Табакова директора «МосАвтоДилера» арестовали
Происшествия
База снабжения «Фактор» загорелась в Мурманске
Мир
Американский генерал заявил об огромных потерях ВСУ
Общество
Самый длинный каток в мире открыли на набережной Оби в Новосибирске
Происшествия
Сальдо назвал отвратительной провокацией обстрел Херсона со стороны ВСУ
Мир
Умер солист группы Faithless Максвелл Фрейзер
Экономика
Правительство РФ намерено сдержать рост цен на топливо ниже инфляции
Экономика
Новак отметил незаменимость российских энергоресурсов
Мир
В МИД РФ назвали задачу совместной российско-белорусской группировки войск

Деловой партнер: как птица кормит человека

Что делать, если изъятый из гнезда птенец имеет скверный характер
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Кадырин — беркутчи из Киргизии в четвертом поколении. Осенью, когда начинается охотничья пора, он выезжает в горы почти ежедневно. Как промышляют вместе птица и человек — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Птенцов забирают из гнезда в самом раннем возрасте — когда им не больше месяца, потом будет поздно
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Кадырин начал охотиться с беркутами в 16 лет, Оймок — его пятая птица
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Кадырин говорит, что не всякую птицу человек может научить совместно охотиться
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Одного из беркутов он отпустил сразу — у того был скверный характер. На память он оставил охотнику глубокие шрамы на руках
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
На охоте беркутчи сначала высматривает зверя в бинокль, а затем выпускает птицу
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Беркут видит на расстоянии 3 км, подлетает к добыче, впивается в нее когтями и не отпускает
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Кадырин говорит, что самый интересный момент — когда приходится следить за борьбой охотничьей птицы и зверя
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Беркут живет до 50 лет
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Если хозяин умирает, птица переходит к его сыновьям
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Беркутчи может посмотреть в глаза птицы и понять, какое у нее настроение, как она будет охотиться
На весь экран
Охота с беркутом в Киргизии
Фото: Андрей Зима
Жена беркутчи с улыбкой замечает, что свою последнюю охотничью птицу он любит больше, чем ее
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022