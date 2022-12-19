Жители Омска возмутились некачественной уборкой снега

Жители Омска пожаловались на плохую уборку снега в городе. Из-за непогоды на дорогах утром в понедельник, 19 декабря, образовались пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что заторы достигли отметки 7 баллов.

Так, в одном из городских пабликов автомобилисты отмечают, что очень тяжело проехать по проспекту Мира в сторону Лукьяновки. Горожане уверены, что, если бы технику вывели на дороги около 5 часов утра и продолжили уборку во время снегопада, проблем с проездом удалось избежать, пишет ИА «Город55».

Тем временем Обь-Иртышское УГМС прогнозирует продолжение снегопада в понедельник. На дорогах образуется гололедица. Возможна метель. Температура в ночные часы может опускаться до –20 градусов.

Интенсивность осадков снизится лишь во вторник, 20 декабря. В среду похолодает до –22 градусов. В некоторых районах порывы ветра достигнут 17 м/с, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».