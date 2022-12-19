Третий амбулаторный онкоцентр откроют в Карелии до конца года
В городе Сортавала (Карелия) до конца 2022 года планируют открыть центр амбулаторной онкологической помощи. Он станет третьим подобным центром в республике, сообщает управление пресс-службы главы региона.
Онкоцентр откроют на базе сортавальской центральной районной больницы. В нем смогут получить необходимую помощь жители Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского районов, а также поселков Леппясюрья и Райконкоски Суоярвского района.
Как уточняет ИА «Карелinform», врачи будут принимать в специально отремонтированных и переоборудованных помещениях бывшей поликлиники. Предусмотрены процедурный кабинет, кабинет УЗИ и эндоскопический.
Амбулаторные онкологические центры в Карелии создают по нацпроекту «Здравоохранение». Первые два уже работают в Костомукше и Сегеже. Открыть третий центр планируется до конца декабря.