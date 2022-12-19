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Счетная палата проверит строительство нижневартовской больницы

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Счетная палата ХМАО проверит строительство нижневартовской клинической окружной больницы. Этот объект считается главным долгостроем региона.

Руководитель ведомства Владислав Маркунас рассказал ИА «Ура.ру», что приказ о проведении контрольного мероприятия уже подписан, специалистам предстоит изучить десятки тысяч листов документации.

Агентство отмечает, что в Окружной счетной палате не раз планировали проверить этот объект. Аудиторы ожидали окончания строительства, однако посчитали невозможным оттягивать проведение проверки.

Планируется, что первые результаты будут уже в январе 2023 года, а в феврале проверку должны завершить.

Последний срок, который называли в качестве срока сдачи больницы, — март 2023 года. Объект возводят уже около 10 лет в рамках программы «Сотрудничество».

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