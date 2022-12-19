Занятия в школах Кургана отменили из-за гололедицы

В школах Кургана ученикам с 1-го по 11-й классы разрешили не ходить в школу из-за гололедицы. Ученики могут остаться дома 19 декабря и 20 декабря.

Занятия будут проходить с использованием дистанционных образовательных технологий, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на мэрию.

В Целинном муниципальном округе Курганской области после ледяного дождя отменили занятия в школах. По этой же причине во всем регионе ограничили движение пассажирского транспорта. Из-за непогоды задержали два пассажирских поезда.

Ранее, 18 декабря, специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что умеренная морозная погода продержится в Москве до конца 2022 года. Сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.