В парке развлечений «Сказка» начала работу «Фабрика Рождества»

В парке развлечений «Сказка» начала свою работу «Фабрика Рождества». Любой желающий сможет прийти и зарядится новогодней атмосферой, погрузиться в сказочные приключения и получить приятные подарки.

Главным событием «Фабрики Рождества» станет «Слет Дедов Морозов». В одном месте 24, 25, 29, 30 декабря и со 2 по 8 января соберутся главные ответственные за Новый год: Санта-Клаус, Пэр Ноэль, Йоулупукки и Дед Мороз.

Всех гостей слета у входа в парк будут встречать Снегурочка и Эльф, которые станут спутниками в веселом путешествии по новогодней сказке. Ребята вместе со сказочными персонажами Нового года посетят аттракционы и тематические локации, примут участие в мастер-классе по декору новогоднего пряника, зажигательных играх и новогодних танцах, зажгут на снежной шоу-дискотеке с Дедом Морозом, а также получат сладкий подарок и билет в Динопарк.

Также первые письма с пожеланиями уже приняла Почта Деда Мороза в парке развлечений «Сказка». Каждый желающий может написать то самое заветное письмо, положить в нашу почтовую станцию, откуда конверты с пожеланиями полетят прямо в Великий Устюг — в резиденцию Деда Мороза.

С 15 декабря по 28 февраля все гости парка смогут пройти сказочный квест «Сказка за сказкой, подарок за подарком». Каждый, кто пополнит в эти дни карту парка, получит в подарок карту квеста. Выполняя задания и проходя испытания, участники сказочного приключения будут получать приятные сюрпризы, а в финале выиграют карту «Безлимит на всё» с доступом на все аттракционы.

Кроме того, в парке развлечений «Сказка» открылся единственный каток в Москве, форма которого напоминает сердце. Посещение катка со своими коньками в будние дни бесплатно и без ограничений по времени. Каток также предлагает услуги проката коньков, заточки коньков и аренду стоек-пингвинов для безопасного катания малышей. Вместе с катком открылась новая тюбинговая горка с двумя трассами, все желающие также могут воспользоваться услугами проката.

Праздничная музыка, сверкающие огнями аттракционы и веселые шоу — всё это поможет зарядиться новогодним настроением и создаст вокруг вас атмосферу настоящего волшебства!