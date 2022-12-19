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Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
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Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, рассказал 19 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что артиллерийским огнем были сорваны попытки украинских боевиков провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР).

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В результате противник потерял более 130 военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

15 декабря Конашенков рассказал, что российские войска продолжают наступление на донецком направлении, и за одни сутки также заняли тогда новые выгодные рубежи. По его словам, украинские боевики безуспешно пытались восстановить позиции в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка.

14 декабря сообщалось, что российские войска в ходе наступления взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР. Тогда же украинские боевики попытались контратаковать в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное. Все их попытки были отражены, а противник отброшен на исходные позиции, отметил представитель Минобороны РФ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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