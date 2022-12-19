Пассажиры сломавшегося автобуса простояли 5 часов на трассе на Урале

Пассажиры междугороднего автобуса вынуждены были в течение пяти часов стоять на трассе под городом Нижняя Тура в Свердловской области. При этом температура воздуха опускалась до –15 градусов.

Инцидент произошел во время движения автобуса Пермских автобусных линий по маршруту Нижний Тагил – Пермь. По словам пассажиров, которые приводит «ТагилСити.Ру», когда автобус преодолел 90 км из положенных 350 км, водитель заявил, что салон придется покинуть.

Пассажирам не сразу удалось дозвониться до диспетчерской службы. Людям не предоставили другого автобуса. Вместо этого им предложили вызвать такси.

В итоге устранения поломки пришлось ждать 5 часов. Никакой компенсации за случившийся инцидент пассажиры не получили.

В середине ноября сообщалось, что под Хабаровском дальнобойщик вынужден был поселиться в фуре, которая застряла в снегу. По его словам, он не получил помощи от властей и спасателей и вынужден был провести в машине около двух недель.