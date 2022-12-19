Голикова назвала сроки подачи заявления на единое социальное пособие

Подать заявление на единое ежемесячное пособие для имеющих низкие доходы семей с детьми можно очно с 9 января 2023 года. Об этом 19 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства.

«В бумажном виде заявление можно будет подать в клиентские службы Социального фонда или МФЦ начиная с 9 января 2023 года. Первые выплаты семьям с детьми начнут поступать уже во второй половине января», — сказала Голикова.

В электронном виде через портал госуслуг, можно подать заявление на пособие с 28 декабря.

Ранее в этот же день правительство России утвердило порядок назначения соцпособия для семей с детьми, имеющих низкие доходы. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, поддержка охватит семьи, где в общей сложности воспитываются 10 млн детей.

В сентябре Мишустин объяснял, что единое пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет, от восьми до 17.