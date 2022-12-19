Щуку весом 7 кг выловили в ХМАО

В водоеме Нефтеюганска поймали гигантскую щуку, вес которой составил 7 кг. Ее пришлось вытаскивать из лунки с помощью подручных средств.

Видео появилось в городских пабликах. На записи можно заметить, насколько тяжело щука пролезала в отверстие. По словам рыбака, длина рыбы достигает 1 м.

Muksun.fm пишет, что в ХМАО рыбаки вышли на лед водоемов еще в конце октября. Это вызвало немало критики в их адрес со стороны местного населения. В сводке МЧС стали часто появляться сообщения об утонувших рыбаках.

Сейчас толщина льда позволяет открывать зимники и ледовые переправы. По некоторым могут передвигаться автомобили грузоподъемностью до 20 т.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что в Ульяновске местные жители поймали крупного сома весом больше 1 ц. Рыбу выловили в Волге.