СМИ оценили сумму перелетов Макрона в Катар на матчи ЧМ в €500 тыс.

Президент Франции Эммануэль Макрон потратил €500 тыс. из бюджета на перелеты в Катар, чтобы посмотреть два матча сборной страны на чемпионате мира по футболу. Об этом 18 ноября сообщил журнал Le Point.

Журналисты определили, что с 13 по 18 декабря самолет A330, обслуживающий президента Франции, дважды вылетал из Парижа в Доху, а также совершил остановку в Брюсселе во время саммита Европейского совета и в дни простоя возвращался на свою базу в Эврё-Фовиле.

Всего до финала чемпионата мира президентский самолет совершил семь рейсов. Кроме того, после турнира у Макрона запланировано турне с посещением Египта и Иордании. В перелетах главу государства каждый раз сопровождал запасной самолет Falcon 7X.

На основе открытых данных журналисты определили, что все перелеты Макрона обошлись налогоплательщикам в €812 тыс. За вычетом государственных визитов в Брюссель, Египет и Иорданию эта сумма составила €501 тыс., что равняется минимальной зарплате во Франции за 31 год.

Кроме того, самолеты Макрона оставили суммарный углеродный след массой 480 тонн CO2, а с учетом всех поездок, совершенных за последние дни, этот показатель составил 726 тонн CO2.

18 декабря сборная Аргентины победила Францию в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

После проигрыша Франции Макрон вышел на поле, чтобы поддержать игроков. Он утешал нападающего Килиана Мбаппе и назвал его великим игроком, отметив, что тот был лучшим бомбардиром этого чемпионата мира.

Макрон также поблагодарил сборную своей страны за игру, несмотря на ее поражение в финале.