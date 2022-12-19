Реклама
Прямой эфир
Мир
Пострадавший от взрыва глава Русского дома в ЦАР вылетел в Москву для лечения
Общество
Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Армия
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
Общество
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Подмосковье
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Во Франции задержали более 200 человек на фоне беспорядков после финала ЧМ
Общество
Москвичам пообещали потепление до +3 градусов до конца недели
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 27 декабря
Общество
В России утвердили порядок назначения единого соцпособия для семей с детьми
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области
Сюжет:

СМИ оценили сумму перелетов Макрона в Катар на матчи ЧМ в €500 тыс.

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон потратил €500 тыс. из бюджета на перелеты в Катар, чтобы посмотреть два матча сборной страны на чемпионате мира по футболу. Об этом 18 ноября сообщил журнал Le Point.

Одним Лео: как Месси наконец-то привел свою сборную к победе в ЧМ
Мундиаль в Катаре завершился феноменальным матчем, в котором команда Лионеля Скалони победила Францию в серии пенальти

Журналисты определили, что с 13 по 18 декабря самолет A330, обслуживающий президента Франции, дважды вылетал из Парижа в Доху, а также совершил остановку в Брюсселе во время саммита Европейского совета и в дни простоя возвращался на свою базу в Эврё-Фовиле.

Всего до финала чемпионата мира президентский самолет совершил семь рейсов. Кроме того, после турнира у Макрона запланировано турне с посещением Египта и Иордании. В перелетах главу государства каждый раз сопровождал запасной самолет Falcon 7X.

На основе открытых данных журналисты определили, что все перелеты Макрона обошлись налогоплательщикам в €812 тыс. За вычетом государственных визитов в Брюссель, Египет и Иорданию эта сумма составила €501 тыс., что равняется минимальной зарплате во Франции за 31 год.

Кроме того, самолеты Макрона оставили суммарный углеродный след массой 480 тонн CO2, а с учетом всех поездок, совершенных за последние дни, этот показатель составил 726 тонн CO2.

18 декабря сборная Аргентины победила Францию в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

После проигрыша Франции Макрон вышел на поле, чтобы поддержать игроков. Он утешал нападающего Килиана Мбаппе и назвал его великим игроком, отметив, что тот был лучшим бомбардиром этого чемпионата мира.

Макрон также поблагодарил сборную своей страны за игру, несмотря на ее поражение в финале.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022