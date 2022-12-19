Польские СМИ узнали о помощи Варшавы Киеву на $9 млрд

С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса Польша направила Украине около 40 млрд злотых ($9 млрд). Об этом 19 декабря говорится в расследовании польской газеты Rzeczpospolita.

Отмечается, что около 15,9 млрд злотых ($3,6 млрд) были направлены на поддержку украинских беженцев. Еще 9–10 млрд злотых ($2–2,2 млрд) были направлены Киеву от частных лиц в первые три месяца спецоперации.

Военная помощь оценивается в 8,5 млрд злотых ($1,9 млрд), однако за прошедшие лето и осень эта сумма возросла еще на несколько млрд, указывает газета.

15 декабря стало известно, что в Польше меняют правила пребывания и получения помощи для беженцев с Украины. Теперь бесплатно проживать в местах временного размещения украинцы смогут только в первые 120 дней, а соцвыплаты будут «замораживаться» в случае выезда из страны

При этом если пребывание вне Польши превысит 30 дней, то украинец и вовсе потеряет статус и право на социальную помощь. Также украинским беженцам сократили время на получение польского идентификационного кода (PESEL) с 90 дней до 30.

13 декабря стало известно, что, по данным социологического исследования, опубликованного изданием Onet, поляки начали испытывать всё больше неприязни к беженцам, прибывшим с Украины.

За день до этого глава республики Анджей Дуда заявил, что число беженцев в Польше в последние недели резко возросло. Сейчас их насчитывается около 3 млн, и это не предел, отметил он. В этой связи Польша намерена просить финансовую поддержку у Евросоюза (ЕС) как страна, испытывающая наибольшую нагрузку в связи с принятием украинцев.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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