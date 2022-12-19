Пользователи Twitter высмеяли Украину за обиду на ФИФА

Пользователи Twitter высмеяли заявления официального аккаунта Украины в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после отказа организации транслировать речь президента страны Владимира Зеленского перед финалом чемпионата мира в Катаре.

18 декабря офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ показать видеообращение украинского лидера на стадионе «Лусаил», добавив, что администрация украинского лидера намерена распространить видео вне зависимости от решения ФИФА.

Десятки пользователей под этим постом посмеялись над такими словами и назвали решение ФИФА правильным.

«ФИФА избавила Зеленского от неловкости услышать, как целый стадион освистывает и высмеивает его сообщение», — написал комментатор под ником r_0904.

С ним согласился и пользователь под ником MartinMureithi

«Это вам не «Евровидение», — с иронией заметил он.

Комментатор под ником SatnuuR обратил внимание на то, что Украина пользуется любой возможностью для привлечения мирового внимания к своим делам.

«Вы не можете использовать каждую платформу в своих интересах, пропагандисты!» — написал он.

Еще один пользователь отметил важность решения футбольной организации оставить чемпионат мира политически нейтральным.

В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.